iPhone 14 получат рекордную память

TrendForce: все смартфоны iPhone 14 получат шесть гигабайт оперативной памяти

Apple увеличит объем оперативной памяти всех новых флагманских смартфонов. Об этом сообщается на сайте исследовательской компании TrendForce.

Согласно отчету тайваньской фирмы, все выпущенные осенью флагманы Apple получат шесть гигабайт оперативной памяти. При этом стартовые девайсы будут иметь оперативную память стандарта LPDDR4X, топовые устройства — LPDDR5.

Ранее компания разделяла между собой доступные и дорогие устройства. Так, iPhone 13 и 13 mini получили четыре гигабайта, iPhone 13 Pro и 13 Pro Max — шесть гигабайт оперативной памяти. По словам аналитиков, таким образом дешевые аппараты получат рекордный набор оперативной памяти.

По информации TrendForce, на осенней презентации американская компания выпустит четыре модели — iPhone 14, 14 Max, 14 Pro и 14 Pro Max. Также инсайдеры выяснили, что базовые телефоны будут оснащены пятинанометровым чипом A15, премиальные — четырехнанометровым процессором A16. Чипы будут произведены компанией TSMC.

В конце мая аналитик Display Supply Chain Consultants Росс Янг заявил, что дорогие смартфоны Apple 2022 года выпуска получат функцию Always-On-Display. При его работе девайсы смогут отображать дополнительную информацию на выключенном экране устройства.