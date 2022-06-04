Продюсер Бари Алибасов рассказал о внебрачных детях от поклонниц по всей стране

Продюсер группы «На-На» Бари Алибасов затруднился назвать точное количество своих внебрачных детей. Подробностями личной жизни он поделился в беседе с «Комсомольской правдой».

Шоумен не исключил, что у него остались дети от поклонниц по всей стране после гастролей на пике популярности группы.

«Приезжаешь на гастроли, а там стоят гигантские очереди из поклонниц. Приехали, отработали свои 5-6 дней гастролей, полгорода перетрахали. И сколько там детей появилось? Да Бог его знает. Но по крайней мере, двоих я знаю точно: девочки потом мне показали, что получилось. На меня похожи — чуркообразные», — рассказал Алибасов.

При этом продюсер отметил, что в нынешнее время ему живется лучше и спокойнее.

«Тотальный контроль и прессинг, все должны были строем ходить. Хорошо было только то, что мы были молоды и девушек могли любить. В советские годы я разрешал «На-На» приводить девочек в гостиницу после концертов, хотя это было запрещено законодательно», — отметил он.

28 февраля 2021 года сообщалось, что Алибасов решил воссоединиться с бывшей женой и матерью своего сына Еленой Уронич. 24 декабря прошлого года Федосеева-Шукшина начала процедуру развода с супругом.