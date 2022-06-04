В ДНР передали в суд дело против двух британцев и марокканца

Генпрокуратура ДНР передала в суд уголовное дело против наемников из Британии и Марокко

Генеральная прокуратура Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что передала в суд уголовное дело против двух иностранных наемников из Великобритании и одного марокканца. Об этом пишет РИА Новости.

Шон Пиннер, Эндрю Хилл и Саадун Брагим обвиняются в преступлениях по статьям «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «Наемничество» и «Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности».

В пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что обвиняемым может грозить смертная казнь.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на территории Украины.