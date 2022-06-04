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В России выявили 4101 новый случай коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 4101 случая коронавируса за сутки в России

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В России за последние сутки выявили 4101 новый случай коронавируса. Общее число заражений с начала пандемии достигло 18 348 065. Об этом сообщил оперативный штаб.

Накануне число выявленных случаев составило 4188.

Больше всего заражений выявлено в Москве (272), Санкт-Петербурге (263) и Московской области (246). Меньше всего — в Чечне (13), Ингушетии (5) и Тыве (1).

Число госпитализаций за последние сутки составило 1493, выздоровело 5132 человека. Общий показатель выздоровлений составил 17 760 326.

За сутки умерло 82 пациента с COVID-19. Общее число летальных исходов составило 379 445.

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Майя Гавашели
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