Парад яхт пройдет в Приморье

В Приморье пройдет парад яхт в день открытия бухты Находка

В Приморском крае пройдет парад яхт и вечерний морской перформанс по случаю празднования дня открытия бухты Находка. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе администрации города.

Праздничные мероприятия состоятся 17 и 18 июня. «В эти дни в 1859 году русские мореплаватели впервые оказались у наших берегов и дали им название Находка», — пояснили в администрации.

Так, в первый день в заливе Находка пройдет парад, в котором примут участие десять крейсерских яхт — они проследуют курсом корвета «Америка», на котором 163 года назад русские моряки впервые зашли в бухту. Также 17 июня в заливе Восток проведут детскую регату на кубок капитана корвета Александра Болтина.

На следующий день все желающие смогут понаблюдать за регатой крейсерских яхт в честь Болтина. Завершится празднование вечерним перфомансом, в ходе которого десять яхт с подсвеченными парусами совершат маневры в бухте Прозрачная.