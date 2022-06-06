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В Суздале спрогнозировали сроки появления аквапарка

Врио губернатора Владимирской области заявил, что к 2024 году в Суздале построят аквапарк

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Суздале к 2024 году планируется открыть аквапарк. Строительство этого и еще двух спортивных объектов анонсировал врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, его слова приводит KP.RU.

Издание указывает, что аквапарк в городе хотели построить еще при губернаторе Николае Виноградове. Впервые о проекте заговорили еще в 2012 году, однако идея оборудовать аквапарк на территории спорткомплекса «Суздаль Арена» так и не была осуществлена. В дальнейшем о проекте вспоминали губернаторы Светлана Орлова и Владимир Сипягин, однако в итоге, вопреки прогнозам, спорткомплекс построили без аквапарка.

Отмечается, что помимо аквапарка власти региона намерены к зиме построить лыжероллерную трассу в Александрове, а также новую горнолыжную трассу во Владимире.

Ранее сообщалось, что в Костроме пройдут легкоатлетические забеги. Уточнялось, что полумарафон «Здорово, Кострома!» состоится в День России, 12 июня.

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Варвара Кошечкина
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