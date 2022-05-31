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В Костроме пройдут легкоатлетические забеги

В Костроме 12 июня в рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» состоится полумарафон

Фото: Miguel A. Amutio / Unsplash

В Костроме в День России, 12 июня, состоится полумарафон «Здорово, Кострома!». Об этом пишет «Комсомольская правда».

В рамках проекта «Бегом по Золотому кольцу» пройдут легкоатлетические забеги на несколько дистанций: 21,1 километра, 10 километров и три километра. Общий маршрут трассы пройдет через Сусанинскую площадь, улицу Ленина, улицу Сенная, проспект Мира, улицу Шагова, Смоленскую улицу, улицу Свердлова, улицу Энгельса, Советскую улицу и Сусанинскую площадь.

На старте ожидают увидеть более 2,5 тысячи человек в возрасте от четырех до 85 лет. По словам организаторов мероприятия, для жителей Костромы и гостей города будет подготовлена разнообразная праздничная программа: творческие номера популярных коллективов города, мастер-классы и уникальные творческие уроки.

Все желающие поучаствовать в забегах «Здорово, Кострома!» могут зарегистрироваться на сайте проекта до 11 июня включительно.

Ранее в апреле в костромском Музее природы прошла выставка лоскутных панно, посвященная экологии и находящимся под угрозой вымирания видам растений, животных и птиц. В проекте приняли участие мастерицы из Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии и России.

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Дарья Рыбак
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