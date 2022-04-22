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В Костроме пройдет посвященная Красной книге выставка лоскутных панно

В Костроме пройдет посвященная Красной книге выставка лоскутных панно

Фото: KO44.ru

В Музее природы в Костроме 22 апреля открывается выставка лоскутных панно, посвященная экологии и находящимся под угрозой вымирания видам растений, животных и птиц. Об этом сообщает издание Ко44.ru.

Участники выставки изобразили на лоскутных панно различные виды, занесенные в Красную книгу. Два предыдущих мероприятия были посвящены воде и лесу. Всего в экспозиции будет представлено 50 работ из натуральных материалов. Обязательный элемент произведения — художественная стежка.

В проекте приняли участие мастерицы из Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии и России. Выставка будет работать до 22 мая.

В марте в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики прошла выставка «Птицы особо охраняемых природных территорий России». Экспозицию посвятили 45-летию Кабардино-Балкарского государственного заповедника, при содействии которого она была собрана. Цель проведения мероприятия — сформировать у широких слоев общества понимание роли особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнообразия.

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Сергей Истомин
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