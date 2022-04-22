В Костроме пройдет посвященная Красной книге выставка лоскутных панно

В Музее природы в Костроме 22 апреля открывается выставка лоскутных панно, посвященная экологии и находящимся под угрозой вымирания видам растений, животных и птиц. Об этом сообщает издание Ко44.ru.

Участники выставки изобразили на лоскутных панно различные виды, занесенные в Красную книгу. Два предыдущих мероприятия были посвящены воде и лесу. Всего в экспозиции будет представлено 50 работ из натуральных материалов. Обязательный элемент произведения — художественная стежка.

В проекте приняли участие мастерицы из Италии, Великобритании, Швейцарии, Германии и России. Выставка будет работать до 22 мая.

В марте в Национальном музее Кабардино-Балкарской Республики прошла выставка «Птицы особо охраняемых природных территорий России». Экспозицию посвятили 45-летию Кабардино-Балкарского государственного заповедника, при содействии которого она была собрана. Цель проведения мероприятия — сформировать у широких слоев общества понимание роли особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнообразия.