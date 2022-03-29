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В Кабардино-Балкарии провели выставку об особо охраняемых птицах

В Кабардино-Балкарии провели выставку «Птицы особо охраняемых природных территорий России»

В Национальном музее Кабардино-Балкарской республики провели экспозицию под названием «Птицы особо охраняемых природных территорий России». Об этом сообщает местный портал «Вести КБР».

По информации издания, выставку посвятили 45-летию Кабардино-Балкарского государственного заповедника, при содействии которого она была собрана. Цель проведения мероприятия — сформировать у широких слоев общества понимание роли особо охраняемых природных территорий в сохранении биологического разнообразия.

Согласно материалу, авторами снимков выступили профессиональные фотографы, работники надзорных служб и ведомств, а также путешественники, которым удалось запечатлеть уникальные кадры на территории 45 заповедников и национальных парков России.

Известно, что посетители смогут узнать о видах птиц, занесенных в Красную книгу республики, а также изучить интересные факты о краснокнижных видах, например, о беркуте, дикуше, сапсане и других. Экспозиция послужит повышению у гостей экологического самосознания и ответственности за сохранение окружающей среды.

Ранее в марте в Адыгее провели ежегодное народное празднование Нового года по адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI». Для зрителей выступали ведущие актеры Национального театра республики, а также артисты, творческие коллективы и представители национальных общин.

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Майя Пономаренко
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