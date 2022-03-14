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В Адыгее встретят традиционный Новый год с танцами и огнем

В Адыгее 21 марта отметят Новый год по традициям республики

Фото: Shutterstock

В Адыгее 21 марта проведут ежегодное народное празднование Нового года по адыгским традициям «ИлъэсыкIэ мэфэкI». Об этом сообщается на сайте министерства культуры республики.

Отмечается, что в республике Новый год традиционно отмечается в день Весеннего равноденствия. Празднование пройдет на площади возле «Монументального комплекса Единение и Согласие», в мероприятии примут участие ведущие актеры Национального театра республики, а также лучшие артисты, творческие коллективы и представители национальных общин Адыгеи.

Завершением мероприятия станет Адыгэ джэгу и конкурс исполнения адыгских танцев. Кроме того, участников и зрителей обещают угостить обрядовой пищей, приготовленной на зажженном от ритуального факела огне.

Ранее в декабре 2021 года сообщалось, что в Национальном музее республики Адыгея проходит масштабная реконструкция. Отмечалось, что в обновленном музее появится экспозиция под открытым небом «Адыгская усадьба», где можно будет увидеть обстановку традиционного адыгского дома, различные мастерские (гончарная, и мастерская по плетению), а также некоторые исторические и современные выставки.

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Дарья Рыбак
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