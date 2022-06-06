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В России обвинили США в политизации «свободы совести»

Посольство России обвинило США в политизации «свободы совести» и вероисповедания

Фото: Ueslei Marcelino TPX IMAGES OF THE DAY / Reuters

Посольство России в США выступило с заявлением, что Вашингтон политизирует свободу совести и вероисповедания. Соответствующий пост опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Комментируя ежегодный доклад Госдепа США, российское представительство опровергло обвинения в «систематических и вопиющих» нарушениях религиозных прав в России. По мнению российской стороны, американские власти «бесцеремонно навешивают ярлыки на неугодные страны, чтобы получить повод для вмешательства в их внутренние дела».

В дипмиссии напомнили, что Россия изначально складывалась как многонациональное и многоконфессиональное государство. Также в сообщении подчеркивается, что толерантность «у россиян в крови».

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Ксения Назарова
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