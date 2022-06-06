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В России выявили 3349 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3349 случаев коронавируса за сутки

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за последние сутки выявили 3349 случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 355 200. Об этом сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 6 июня.

Днем ранее число выявленных случаев составило 3786.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 662. За этот же период 3492 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 767 753.

За сутки умерли 64 пациента с COVID-19. За все время пандемии в стране скончались 379 584 человек.

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Анастасия Шейкина
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