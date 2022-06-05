В России выявили 3786 новых случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 3786 случаев коронавируса за сутки в России

В России за последние сутки выявили 3786 новых случаев коронавируса. Об этом в воскресенье, 5 июня, сообщает оперативный штаб.

Накануне число выявленных случаев составило 4101.

Число госпитализаций за последние сутки составило 837, выздоровели 3935 человек, умерли 75 пациентов с COVID-19.

Днем ранее было отмечено 1493 госпитализаций, 5132 выздоровлений и 82 смерти пациентов с коронавирусом.

Общее число выявленных за время пандемии случаев заболевания составило 18 351 851, выздоровлений — 17 764 261, 379 520 человек с коронавирусом умерло.