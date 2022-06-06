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Два медвежонка пришли на месторождение и устроили беспорядки

Два медвежонка пришли на месторождение в Томской области и устроили беспорядки

Фото: Anthony Renovato / Unsplash

Два диких медвежонка пришли на Мыльджинское месторождение углеводородов в Томской области и начали устраивать беспорядки. Об этом «Интерфаксу» рассказал охотовед Каргасокского района Иван Новосельцев.

«Со слов работников, медвежата объявились на месторождении дней 4–5 назад. Животные разгуливают по территории, мешают работать», — пояснил собеседник агентства.

По его словам, скорее всего, либо детеныши отбились от матери, либо она умерла.

Работники месторождения уже пытались вывезти медвежат в лес, однако животные быстро вернулись и продолжили безобразничать. В частности, детеныши преследуют сотрудников и залезают в использующиеся на месторождении машины.

Как отметил Новосельцев, медвежат необходимо отловить и выпустить в естественной среде обитания подальше от месторождения. Сделать это должны специалисты, однако им добраться до места сложно. «На лодке туда ехать около 400 километров», — уточнил охотовед.

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Варвара Кошечкина
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