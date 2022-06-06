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Появились подробности обстрела российского поселка со стороны Украины

Губернатор Старовойт рассказал подробности обстрела поселка Теткино Курской области

Фото: Пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

В результате обстрела поселка Теткино Курской области со стороны Украины серьезно пострадала одна из квартир жилого дома — снаряд попал в нее через крышу. Подробности произошедшего рассказал губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале в понедельник, 6 июня.

«К счастью, никто из жителей не пострадал, почти все переехали к родственникам. Разрушения внушительные, но поврежденную часть дома возможно восстановить. А вот рядом стоящая хозяйственная постройка ремонту не подлежит», — написал он и уточнил, что в настоящее время специалисты комитета ЖКХ определяют объемы ремонтных работ.

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По словам Старовойта, автомобильный мост через реку Сейм планируют восстановить уже завтра.

О том, что приграничный поселок Теткино в Курской области подвергся новому обстрелу, стало известно утром 6 июня. Как заявлял губернатор Курской области, удары наносились по мосту и местным предприятиям. Местные жители показывали последствия обстрела на видео.

Поселок городского типа Теткино подвергался обстрелам с украинской стороны и ранее. Причиной тому является географическое расположение населенного пункта — он с севера, запада и юга граничит с территорией Украины.

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Евгения Куликова
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