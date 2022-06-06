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Жители российского села показали видео с разрушениями после обстрела Украиной

Жители села Теткино Курской области показали кадры с разрушениями после обстрела Украиной

Жители из села Теткино в Курской области показали разрушения после обстрела Украиной. Соответствующее видео опубликовали «Известия» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, что в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) в жилом двухэтажном доме выбиты окна, сгорели близлежащие сараи и одна из стоящих во дворе машин. В одной из квартир обрушился потолок. На территории возле дома работают экстренные службы.

Ранее кадры с последствиями обстрела украинскими войсками села Теткина также опубликовал губернатор Курской области Роман Старовойт. На фото видно виден поврежденный мост и повреждения жилого дома и прилегающих к нему построек.

Константин Лысяков
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