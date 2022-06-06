Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела поселка Теткино

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

После обстрела поселка Теткино в Глушковском районе Курской области есть разрушения. Кадры последствия обстрелов со стороны Украины опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На кадрах виден поврежденный мост. Также в одном из зданий выбиты стекла. На другой фотографии — пожарная машина стоит рядом со сгоревшей постройкой. Помимо этого, Старовойт показал фото полностью сгоревшего автомобиля.

Фото: Telegram-канал «Роман Старовойт»

Кроме того, губернатор российского региона поделился кадрами, на которых пожарный тушит огонь. Судя по фотографиям, постройка полностью сгорела.

Обстрел приграничного поселка Теткино произошел со стороны Украины утром в понедельник, 6 июня. По словам Старовойта, никто не пострадал, из-за атаки сильно поврежден двухэтажный жилой дом — в нем посекло крышу, сильно выбиты стекла. Он добавил, что есть повреждения на территории сахарного завода, подчеркнув, что украинские войска наносили удары по мосту и местным предприятиям.

В Курской области до 8 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти российского региона продлили его в третий раз 24 мая. Подобный режим также продлен властями Брянской и Белгородской областей.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Российская территория снова подверглась обстрелу
Россиянина отправили в СИЗО за убийство разнорабочего из пневматической винтовки
Глава российского отдела полиции погиб в ДТП
Google заплатит 715 тысяч долларов австралийскому чиновнику за расистские видео
Россиянин на электросамокате насмерть сбил пенсионерку
Блогерша показала способ сделать модными наряды десятилетней давности
Во Франции люди пожаловались на массовые уколы иглами в общественных местах
Украина заявила о способности полностью отказаться от импорта газа
Британия решила передать Украине ракеты дальнего действия
Названы предварительные итоги референдума в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.