Появились кадры разрушений после обстрела российского поселка со стороны Украины

Курский губернатор Старовойт показал кадры разрушений после обстрела поселка Теткино

После обстрела поселка Теткино в Глушковском районе Курской области есть разрушения. Кадры последствия обстрелов со стороны Украины опубликовал губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

На кадрах виден поврежденный мост. Также в одном из зданий выбиты стекла. На другой фотографии — пожарная машина стоит рядом со сгоревшей постройкой. Помимо этого, Старовойт показал фото полностью сгоревшего автомобиля.

Кроме того, губернатор российского региона поделился кадрами, на которых пожарный тушит огонь. Судя по фотографиям, постройка полностью сгорела.

Обстрел приграничного поселка Теткино произошел со стороны Украины утром в понедельник, 6 июня. По словам Старовойта, никто не пострадал, из-за атаки сильно поврежден двухэтажный жилой дом — в нем посекло крышу, сильно выбиты стекла. Он добавил, что есть повреждения на территории сахарного завода, подчеркнув, что украинские войска наносили удары по мосту и местным предприятиям.

В Курской области до 8 июня действует высокий уровень террористической опасности — власти российского региона продлили его в третий раз 24 мая. Подобный режим также продлен властями Брянской и Белгородской областей.