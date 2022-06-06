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Российский уголовник арестован за убийство двух женщин ради денег и машин

В Московской области 68-летнего уголовника арестовали за убийство женщин в 2005-2006 годах

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Московской области арестовали ранее судимого 68-летнего российского уголовника, который обвиняется в убийстве двух женщин. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Ольга Врадий.

По данным следствия, злоумышленник совершил убийства в Люберецком районе, чтобы завладеть деньгами и машинами своих жертв. В мае 2005 года зная, что его одноклассница собирается продать квартиру, мужчина предложил ей помощь в оформлении сделки. По дороге он задушил ее и спрятал тело в лесополосе присыпав ветками, после чего продал ее автомобиль «Daewoo Nexia» по подложной доверенности.

А в августе 2006 года уголовник решил расправиться с предпринимательницей, у которой он подрабатывал водителем. Женщина продавала одежду и закупалась товаром в Белоруссии. На обратном пути после закупки, он застрелил свою жертву, закопал ее тело, а позже продал товар и реализовал принадлежавшие женщине иномарки: «Land Rover» и «Honda CR-V».

Долгие годы преступления оставались не раскрытыми, но в марте 2022 года в рамках работы по преступлениям прошлых лет криминалисты установили, что по уголовным делам о безвестных исчезновениях женщин проведены не все следственные действия, кроме того, в обоих случаях свидетелем проходил один и тот же мужчина.

«В результате слаженной работы криминалиста, следователей и оперативных сотрудников 10-го отдела ГУУР МВД России удалось установить и задержать 68-летнего жителя Люберец, ранее судимого за совершение аналогичного преступления на территории Егорьевска», — сообщила Ольга Врадий.

К настоящему времена тела женщин найдены, опознаны и по ним проводятся генетические экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

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Владимир Седов
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