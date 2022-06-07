Уличные коты предпочли старые дома новостройкам

Эксперт Ахинько рассказал, что уличные коты предпочитают старые дома из-за планировки

Уличные коты предпочитают старые дома, так как им сложно попасть в новостройки из-за особенностей планировки. Об этом рассказал директор управляющей компании «Самолет» Андрей Ахинько, его слова передает РИА Новости.

Среди факторов, не позволяющих бродячим животным попасть в дома, эксперт назвал плотно прилегающие притворы и двери с уплотнителями и доводчиками автоматического закрывания. Дополнительные холлы, тамбуры с запирающими устройствами и электромеханическими замками также значительно осложняют доступ.

Технические помещения, в которых часто селятся уличные животные, в новостройках зачастую располагаются на цокольных этажах. Туда трудно попасть — для этого коту придется преодолеть несколько металлических противопожарных дверей. В домах старого жилого фонда такие комнаты имеют свободный доступ. Если дверь оказывается закрыта, животные могут воспользоваться продухами, которые не предусмотрены в новостройках из-за наличия вентиляции.

В мае россиянам назвали города, в которых существенно снизился спрос на новостройки. Ими оказались Самара и Челябинск, где интерес к такому жилью упал на 45 процентов.