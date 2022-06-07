Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Уличные коты предпочли старые дома новостройкам

Эксперт Ахинько рассказал, что уличные коты предпочитают старые дома из-за планировки

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Уличные коты предпочитают старые дома, так как им сложно попасть в новостройки из-за особенностей планировки. Об этом рассказал директор управляющей компании «Самолет» Андрей Ахинько, его слова передает РИА Новости.

Среди факторов, не позволяющих бродячим животным попасть в дома, эксперт назвал плотно прилегающие притворы и двери с уплотнителями и доводчиками автоматического закрывания. Дополнительные холлы, тамбуры с запирающими устройствами и электромеханическими замками также значительно осложняют доступ.

Технические помещения, в которых часто селятся уличные животные, в новостройках зачастую располагаются на цокольных этажах. Туда трудно попасть — для этого коту придется преодолеть несколько металлических противопожарных дверей. В домах старого жилого фонда такие комнаты имеют свободный доступ. Если дверь оказывается закрыта, животные могут воспользоваться продухами, которые не предусмотрены в новостройках из-за наличия вентиляции.

В мае россиянам назвали города, в которых существенно снизился спрос на новостройки. Ими оказались Самара и Челябинск, где интерес к такому жилью упал на 45 процентов.

Александра Качан
Обсудить
Последние новости
В России захотели предотвращать банкротства по-новому
В Италии изъяли четыре тонны кокаина
Певец Олег Абрамов попал в смертельное ДТП в Подмосковье
В центре Петербурга нашли накрытое одеялом тело
Дудь подал в суд на Минюст России
В России наметилась смена пищевого лидера
Еще одна пляжная страна сняла все ограничения на въезд россиян
Пожившая за границей россиянка рассказала об отсталых банках и парикмахерах
Житель Бурятии бросил гранату в суде и ранил полицейского
Раскрыты итоговые данные референдума по Конституции в Казахстане
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.