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Названы города России с существенным снижением спроса на новостройки

«Авито Недвижимость»: в апреле спрос на новостройки в Самаре и Челябинске снизился на 45%

Фото: Serguei Fomine / Globallookpress.com

В апреле 2022 года в российских городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, зафиксировали существенное падение спроса на новостройки. Больше всего интерес к подобным объектам снизился в Самаре и Челябинске — на 45 процентов в каждом относительно марта. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость», сообщает РБК.

Городом со сниженным спросом также назвали Омск — значение уменьшилось на 44 процента. Четвертую и пятую строчки рейтинга поделили Воронеж и Красноярск со снижением спроса на 41 процент в каждом. Ниже расположились Нижний Новгород (снижение 39 процентов) и Уфа (на 38 процентов).

В среднем по стране интерес к жилью на первичном рынке в четвертом месяце текущего года снизился на 20 процентов. Подобную динамику в сервисе объяснили ипотечными ставками, которые оказались «заградительными» для большинства населения. «Еще не все потенциальные покупатели вникли в детали нововведений, а для тех, кто не подпадает под льготную программу, ставки по кредитам остаются высокими», — пояснили в «Авито Недвижимость».

Ранее в агентстве «НДВ Супермаркет Недвижимости» выяснили, что с января по май 2022 года квадратный метр жилья в новостройках комфорт-класса среди районов Москвы больше всего подорожал в Москворечье-Сабурове — средняя стоимость там увеличилась на 22,8 процента, до 334,9 тысячи рублей.

Нина Ташевская
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