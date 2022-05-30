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Названы районы Москвы с подорожавшими квартирами в новостройках

Квадратный метр жилья в новостройках больше всего подорожал в районе Москворечье-Сабурово

Фото: Сергей Рыбежский / Коммерсантъ

С января по май 2022 года квадратный метр жилья в новостройках комфорт-класса среди районов Москвы больше всего подорожал в Москворечье-Сабурово — средняя стоимость там увеличилась на 22,8 процента, до 334,9 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы агентства «НДВ Супермаркет Недвижимости».

Районом с подорожавшими квартирами также назвали Лефортово — динамика достигла 19,6 процента, «квадрат» подорожал до 353,2 тысячи рублей. Топ-3 списка замкнул Хорошевский с ростом стоимости на 19,3 процента, до 383,6 тысячи рублей. Ниже расположились Богородское и Ярославский район — динамика достигла 17,8 процента и 15 процентов соответственно.

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По данным агентства, стоимость квадратного метра в первых трех районах повысилась из-за высокой степени готовности объектов. «Кроме того, изменилась структура квартирографии: увеличилась доля малоформатных лотов (студии, мини-квартиры), что также ведет к приросту средневзвешенной цены», — пояснила руководитель департамента аналитики и консалтинга Елена Чегодаева.

Ранее эксперты инвестиционной компании Realiste выяснили, что с 2020 года стоимость квадратного метра жилья в Москве больше всего подорожала в Тверском районе — за два года средняя динамика достигла 52,34 процента. В Ярославском районе «квадрат» подорожал на 45,95 процента. Топ-3 списка замкнул Басманный район с динамикой в 45,66 процента.

Нина Ташевская
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