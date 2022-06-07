Бывшего челябинского замминистра экологии заподозрили в превышении полномочий

Экс-замминистра экологии Челябинской области подозревается в превышении полномочий

Бывший замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков стал фигурантом уголовного дела — мужчина подозревается в превышении полномочий. Об этом во вторник, 7 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным агентства, сотрудники правоохранительных органов уже задержали экс-заместителя министра. В ближайшее время бывшему чиновнику определят меру пресечения. Безруков подозревается в том, что предупредил промышленное предприятие о приезде группы журналистов. Журналисты планировали посетить предприятие в инспекционных целях.

Ранее Дзержинский районный суд Перми приговорил к 11 годам лишения свободы бывшего прокурора Индустриального района города Сергея Мурая, признав его виновным в коррупции. Мурай признан виновным в нескольких эпизодах получения взяток, посредничестве при передаче взяток, служебном подлоге и подстрекательстве к превышению должностных полномочий.