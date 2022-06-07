Известный доброволец из Бурятии Ваха погиб в ходе спецоперации на Украине

«Боевое Братство» Бурятии подтвердило гибель добровольца Вахи в ходе спецоперации

Известный бурятский доброволец Владимир Анданов с позывным Ваха погиб в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту «МК в Бурятии» сообщил руководитель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев.

«Он действительно погиб. Тело сегодня вечером [5 июня] должны погрузить на "борт", который отправится в Бурятию», — подтвердил он ранее появившуюся в СМИ информацию.

Как рассказали ZabNews в организации, вероятно, Анданов вместе с напарником погибли из-за вражеского снайпера 28 мая. Похороны Вахи пройдут в четверг, 9 июня, в Улан-Удэ.

Владимир Анданов родился в 1978 году в Забайкальском крае. В 2005-ом переехал в Улан-Удэ. В 2014 году он впервые отправился в Донбасс, объясняя свое решение желанием защитить местных жителей. Там он служил в роте спецназа «Ольхон». В 2017 году вернулся в Бурятию и был награжден медалью «За боевые заслуги».

Его позывным стало детское прозвище, образованное от имени Владимир — Ваха. Анданов придумал его с другом детства, которого называли Паха.

