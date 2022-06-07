Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Известный доброволец из Бурятии Ваха погиб в ходе спецоперации на Украине

«Боевое Братство» Бурятии подтвердило гибель добровольца Вахи в ходе спецоперации

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Известный бурятский доброволец Владимир Анданов с позывным Ваха погиб в ходе российской спецоперации на Украине. Об этом корреспонденту «МК в Бурятии» сообщил руководитель регионального отделения всероссийской организации ветеранов «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев.

«Он действительно погиб. Тело сегодня вечером [5 июня] должны погрузить на "борт", который отправится в Бурятию», — подтвердил он ранее появившуюся в СМИ информацию.

Как рассказали ZabNews в организации, вероятно, Анданов вместе с напарником погибли из-за вражеского снайпера 28 мая. Похороны Вахи пройдут в четверг, 9 июня, в Улан-Удэ.

Владимир Анданов родился в 1978 году в Забайкальском крае. В 2005-ом переехал в Улан-Удэ. В 2014 году он впервые отправился в Донбасс, объясняя свое решение желанием защитить местных жителей. Там он служил в роте спецназа «Ольхон». В 2017 году вернулся в Бурятию и был награжден медалью «За боевые заслуги».

Его позывным стало детское прозвище, образованное от имени Владимир — Ваха. Анданов придумал его с другом детства, которого называли Паха.

Варвара Кошечкина
Комментарии отключены
Последние новости
В Европе отреагировали на резкое заявление Медведева об «ублюдках и выродках»
Участие чеченского сенатора в ДТП в центре Москвы опровергли
Польша предложила отключить от SWIFT все российские банки
Известный доброволец из Бурятии Ваха погиб в ходе спецоперации на Украине
«Якутский дед Мазай» спас зайцев с уходящего под воду острова и попал на видео
В Великобритании цена на бензин обновила исторический максимум
Двух фанатов сборной Англии арестовали в Мюнхене за нацистские приветствия
Олег Газманов резко высказался об уехавшей из России Чулпан Хаматовой
В ДНР заявили о наличии военного плана по избавлению Донецка от обстрелов
Раскрыты возможности обеспечивающего высокую точность ВКС комплекса «Стрелец-М»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.