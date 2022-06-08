Daily Star: блогерша показала второй подбородок на фото и восхитила фанатов

Блогерша показала обратную сторону идеальных фото в соцсетях и восхитила фанатов. Соответствующие публикации в ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) заинтересовали журналистов Daily Star.

Активистка бодипозитива с никнеймом zoameliaa сравнила свою внешность на кадрах с применением ретуши и без использования фотошопа. Кроме того, для одного из изображений она предпочла отказаться от выбора удачного ракурса и позирования.

Так, на первом снимке девушка применила фильтр, благодаря которому ее кожа выглядит гладкой и сияющей. В то же время на втором фото она позировала в расслабленной позе, не применяя при этом дополнительных эффектов для улучшения внешнего вида. По этой причине на последнем кадре заметен второй подбородок и расплывчатый контур лица. «Не позволяйте социальным сетям одурачить вас», — призвала юзерша.

Пользователи сети принялись высказывать свое мнение под постом. «Ты всегда прекрасна», «Так хорошо видеть правду», «Мне нравится!», «Спасибо тебе», — писали они в комментариях.

Ранее в июне блогерша Майя Грэй показала воспаленную кожу без фотошопа и получила множество комплиментов от поклонников. Девушка продемонстрировала, как фильтры меняют внешний вид. На одном фото ее лицо выглядит гладким и здоровым, на втором же заметны сильные покраснения, прыщи и следы акне.