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Роструд напомнил о длинных выходных в июне

Роструд напомнил о длинных выходных с 11 по 13 июня и четырехдневной рабочей неделе

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Россиян ожидают длинные выходные с 11 по 13 июня и последующая четырехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня России 12 июня. Об этом жителям страны напомнили в Роструде, передает ТАСС.

«Короткая рабочая неделя и длинные выходные ожидают россиян в связи с празднованием Дня России 12 июня. В этом году 12 июня выпадает на воскресенье, поэтому выходные продлятся с субботы, 11 июня, по понедельник, 13 июня, включительно», — сообщили в Роструде.

Там добавили, что работнику, который получает оклад, не могут понизить заработную плату в связи с нерабочими праздничными днями. В случае, если оклад у человека не установлен, сотруднику, который не привлекался к работе в праздничные дни, выплачивается дополнительное вознаграждение. Его размер определяется коллективным договором или локальным нормативным актом, уточнили в Роструде.

Следующие нерабочие праздничные дни россиян ожидают в начале ноября по случаю празднования Дня народного единства, следует из производственного календаря.

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Анастасия Шейкина
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