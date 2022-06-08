Российские школьницы на мотоцикле влетели в иномарку и попали на видео

В Нижнем Новгороде школьницы на мотоцикле на большой скорости врезались в иномарку

В Нижнем Новгороде мотоцикл, на котором ехали школьницы, на полной скорости влетел в иномарку. Видеозапись случившегося публикует Telegram-канал Ni Mash.

На кадрах видно, что автомобиль Jaguar медленно разворачивается — в этот момент в его бок на большой скорости врезается мотоцикл. Судя по видеозаписи, из-за столкновения двое школьниц вылетели из мотоцикла.

По данным авторов канала, за рулем транспортного средства была 15-летняя россиянка. Ее и вторую школьницу госпитализировали.

Ранее в Красноярске россиянин на BMW сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую россиянку с серьезными травмами доставили в больницу.