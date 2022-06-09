В российском жилом доме произошел взрыв газа
В Ставрополе при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек
В Ставрополе в жилом доме произошел взрыв газа, пострадал один человек. Об этом стало известно РЕН.ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел на улице Тухачевского в четверг, 9 июня. Взрыв повредил четыре квартиры, которые располагаются на втором этаже жилого здания.
Из дома эвакуировали 50 человек, сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.
7 июня взрыв газа произошел в городе Богородск Нижегородской области. Пострадали 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок.
1 июня из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах погиб человек, еще двое были госпитализированы, в том числе ребенок. После случившегося прокуратура начала проверку.