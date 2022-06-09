Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В российском жилом доме произошел взрыв газа

В Ставрополе при взрыве газа в жилом доме пострадал один человек

фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

В Ставрополе в жилом доме произошел взрыв газа, пострадал один человек. Об этом стало известно РЕН.ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел на улице Тухачевского в четверг, 9 июня. Взрыв повредил четыре квартиры, которые располагаются на втором этаже жилого здания.

Из дома эвакуировали 50 человек, сотрудники экстренных служб работают на месте происшествия.

7 июня взрыв газа произошел в городе Богородск Нижегородской области. Пострадали 55-летняя женщина и шестимесячный ребенок.

1 июня из-за взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в подмосковных Мытищах погиб человек, еще двое были госпитализированы, в том числе ребенок. После случившегося прокуратура начала проверку.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Американская разведка признала катастрофическое положение ВСУ в Донбассе
Россиянин жестоко избил сына-пятиклассника
Еще одна пляжная страна упростила правила въезда для вакцинированных россиян
Первым запредом правительства ЛНР назначили бывшего российского вице-губернатора
Футбольный клуб бессрочно отстранили за договорной матч с 41 автоголом
Кристен Стюарт спродюсирует шоу о ЛГБТ-медиумах
Вице-премьер России рассказал о последствиях «разворота» экономики
Стилист назвал главную проблему во внешнем виде российских женщин
Политолог назвал «островизацию» тупиковой ветвью развития
В российском жилом доме произошел взрыв газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.