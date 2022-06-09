Японская компания DMG Mori Seiki заявила о закрытии бизнеса в России

Японский производитель станков DMG Mori Seiki решил полностью уйти из России

Японская корпорация DMG Mori Seiki по производству точного машинного оборудования объявила о закрытии бизнеса в России. Об этом заявил президент компании Масахико Мори, передает ТАСС.

Компания закрыла сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве. При этом были уволены около 270 сотрудников.

Мори объяснил, что решение связано с опасением нарушить наложенные на Россию санкции. Кроме того, производимые компанией станки потенциально могут быть использованы в военных целях, указал он.

Таким образом, DMG Mori Seiki стала первой японской компанией, полностью вышедшей из бизнеса в РФ — в основном организации заявляли лишь о приостановке работы.