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Спорт

Жулин предрек массовую смену гражданства российскими фигуристами

Тренер Жулин объяснил смену гражданства фигуристами риском остаться без работы в России

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин предрек смену гражданства российскими спортсменами в случае длительной изоляции. Его слова приводит РБК.

«Сейчас есть риск того, что российские фигуристы начнут массово менять гражданство. Если вся нынешняя ситуация с дисквалификацией сборной России закончится, то, конечно, все останутся в стране и никуда не уедут», — заявил специалист. Он объяснил переход в другие страны тем, что атлеты могут остаться без главного дела в жизни и без работы.

Ранее Жулин предостерег решивших сменить гражданство российских спортсменов. «Как российские люди будут выглядеть, выступая не за Россию? Не будут ли их закидывать тухлыми яйцами и помидорами? Всех русских сейчас уничтожают и считают изгоями», — поделился тренер. При этом он подчеркнул, что смена гражданства — это личное дело каждого фигуриста, и отказался называть это предательством.

7 июня Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой. Решение будет действовать до дальнейшего особого уведомления совета либо до конгресса организации. Ранее из-за санкций ISU фигуристы пропустили взрослый чемпионат мира, а также юниорское первенство мира.

Дарья Коршунова
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