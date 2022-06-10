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В Грузии назвали условие отказа от статуса кандидата в ЕС

В Грузии заявили, что страна может отказаться от статуса кандидата в члены Евросоюза

Фото: РИА Новости

В парламенте Грузии назвали условие, при котором страна может отказаться от получения статуса кандидата в члены Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает ТАСС.

«Если Грузия получит статус кандидата на таких же несправедливых условиях, которые были отображены в резолюции [Европарламента], тогда в ответ страна должна ответить справедливым отказом», — заявил глава комитета по здравоохранению и социальным вопросам парламента Дмитрий Хундадзе.

Он назвал принятую резолюцию «открытым оскорблением грузинского народа».

9 июня Европарламент принял резолюцию о свободе СМИ в Грузии, сообщает «Новости — Грузия». Депутаты призвали ввести санкции против основателя правящей партии «Грузинская мечта», миллиардера Бидзины Иванишвили «за его роль в ухудшении политического процесса» в республике. В резолюции говорится о политически мотивированных преследованиях журналистов в Грузии, в том числе уголовное деле против гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Ники Гварамия.

3 марта Грузия и Молдавия подали заявки на вступление в Евросоюз. 28 февраля это сделала Украина — спустя четыре дня после того, как Россия начала специальную операцию на ее территории.

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Алевтина Запольская
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