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Луганская епархия попросила о переходе в РПЦ

Луганская епархия обратилась к патриарху Кириллу с просьбой о переходе в РПЦ

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Луганская епархия прекратила упоминать главу Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время богослужений, а также обратилась к патриарх Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о переходе под его омофор. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам настоятеля храма Святых богоотец Иоакима и Анны в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) протоиерея Александра Авдюгина, решение приостановить поминовении имени митрополита Онуфрия принято из-за несогласия с изменениями, внесенными в устав об управлении УПЦ.

Алевтина Запольская
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