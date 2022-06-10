Луганская епархия попросила о переходе в РПЦ

Луганская епархия обратилась к патриарху Кириллу с просьбой о переходе в РПЦ

Луганская епархия прекратила упоминать главу Украинской православной церкви (УПЦ) митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия во время богослужений, а также обратилась к патриарх Московскому и всея Руси Кириллу с просьбой о переходе под его омофор. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам настоятеля храма Святых богоотец Иоакима и Анны в городе Ровеньки в Луганской Народной Республике (ЛНР) протоиерея Александра Авдюгина, решение приостановить поминовении имени митрополита Онуфрия принято из-за несогласия с изменениями, внесенными в устав об управлении УПЦ.