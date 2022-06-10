Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Два человека попали в больницу после пожара в Петербурге

Два человека попали в больницу после пожара в Петроградском районе Санкт-Петербурга

Фото: ГУ МЧС РФ по г. Санкт-Петербургу

В Санкт-Петербурге два человека попали в больницу после пожара в Петроградском районе. Об этом сообщается на сайте городского управления МЧС.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 10 июня: около 4:00 в подвале дома № 48 по улице Ленина произошло возгорание. На место происшествия экстренно выехали 15 спасателей и три единицы техники.

Огонь потушили через 40 минут. Надышавшихся дымом пострадавших госпитализировали.

9 июня очевидцы показали на видео мощный пожар на детской площадке в поселке Кокошкино Новой Москвы. Предварительно сообщалось, что огонь мог вспыхнуть из-за шалости: маленькие посетители решили пожарить хлеб.

Время роста
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Куликова
Обсудить
Последние новости
В Совфеде предрекли окончательное разрушение военной инфраструктуры Украины
Рестораны «Макдоналдс» на картах «Яндекса» получили новые названия
Тренер оценил шансы на возвращение российских лыжников на международные турниры
Врач подсказала способ сделать утренний кофе полноценным завтраком
Вертолет с итальянцами и турками на борту пропал без вести в Италии
Британия решила продолжить оспаривать смертный приговор для наемников
В Стаханове возросло число погибших из-за обстрела со стороны ВСУ
Суд арестовал бывшего замглавы Росприроднадзора Митволя
Стало известно о заметном снижении стоимости авиабилетов на курорты Турции
Суд обязал вдову и детей Грачевского выплатить его партнеру 12 миллионов рублей
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.