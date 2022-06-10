Два человека попали в больницу после пожара в Петербурге

Два человека попали в больницу после пожара в Петроградском районе Санкт-Петербурга

В Санкт-Петербурге два человека попали в больницу после пожара в Петроградском районе. Об этом сообщается на сайте городского управления МЧС.

ЧП произошло в ночь на пятницу, 10 июня: около 4:00 в подвале дома № 48 по улице Ленина произошло возгорание. На место происшествия экстренно выехали 15 спасателей и три единицы техники.

Огонь потушили через 40 минут. Надышавшихся дымом пострадавших госпитализировали.

9 июня очевидцы показали на видео мощный пожар на детской площадке в поселке Кокошкино Новой Москвы. Предварительно сообщалось, что огонь мог вспыхнуть из-за шалости: маленькие посетители решили пожарить хлеб.