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69-я параллель

Пожилая путешественница приехала в ЯНАО на велосипеде

Любящая путешествия пенсионерка из Твери приехала на велосипеде в город Лабытнанги ЯНАО

Фото: страница «Марина Трескова» во «ВКонтакте»

Любящая путешествия 81-летняя пенсионерка Юлия Михайлюк приехала на велосипеде из Твери в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом рассказала глава города Марина Трескова во «ВКонтакте».

По ее словам, пожилая женщина преодолела более трех тысяч километров. «Четверть века она путешествует по России на своем двухколесном велосипеде. Как ею не восхищаться?» — написала Трескова.

Пенсионерка рассказала, что на Ямале она ненадолго задержится. Вскоре она планирует посетить Киров, Чебоксары, Нижний Новгород. Россиянка также призналась, что ее секрет долголетия заключается в активном образе жизни и позитивном настрое.

Ранее сообщалось, что ямальский бизнесмен решил развозить хлеб пенсионерам и многодетным семьям.

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Анна Щербакова
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