Врач рассказал о девяти верных симптомах ранней стадии рака кожи

Врач Уильямс назвал кровоточащие родинки и незаживающие раны ранними симптомами рака кожи

Гетин Уильямс, доктор медицинских наук, эксперт в области сосудистой и интервенционной радиологии, ядерной медицины и диагностической радиологии, рассказал о девяти симптомах, которые указывают на раннюю стадию рака кожи. Его слова передает издание Eat This, Not That!.

Специалист призвал людей, заботящихся о своем здоровье, обращать внимание на родинки. Консультация врача, по его словам, требуется, если у человека на лице и теле появились новые невусы или начали менять цвет, форму или увеличиваться в размерах старые. По словам Уильямса, стоит насторожиться и при наличии долго незаживающих ран и кровоточащих или необычно сочащихся жидкостью родинок, а также если они изменили текстуру или в них возникли зуд, болезненные ощущения или онемение.

Кроме того, врач назвал верными симптомами рака кожи новообразования, шишки и бородавки, которые появляются без видимых причин и продолжают расти, меняться по форме и цвету, а также чешуйчатые или покрытые коркой участки кожи, которые не заживают в течение месяца или дольше.

В заключение Уильямс напомнил о том, что рак кожи провоцирует ультрафиолетовое излучение солнца или других внешних источников, например, солярия. Из-за УФ-лучей повреждается ДНК клеток, вследствие чего могут начаться мутации, которые вызывают базальноклеточный или плоскоклеточный рак, меланому и другие менее распространенные виды онкозаболеваний кожи.

