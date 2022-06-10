Уролог назвал неожиданный плюс импотенции для мужчин

Уролог Прохоренко: импотенция может указывать на нарушения в сердечно-сосудистой системе

Врач-уролог ФНКЦ ФМБА России Константин Прохоренко назвал неожиданный плюс эректильной дисфункции, который может спасти мужчине жизнь. Об этом сообщает издание «Доктор Питер».

Эксперт отметил, что если раньше основными причинами импотенции считались психологические проблемы, то теперь большинство случаев фиаско в постели связывают с нарушениями в сердечно-сосудистой системе. Врач уточнил, что эректильная дисфункция не является отдельным заболеванием — она может указывать на различные патологические процессы в мужском организме.

Уролог объяснил, что сосуды половых органов также подвержены атеросклерозу, поэтому их патологическое сужение препятствует нормальному кровотоку, в результате чего может возникнуть импотенция. По его словам, нарушения кровообращения, ишемическая болезнь сердца и артериальная гипертензия могут спровоцировать нарушение эректильной функции.

Также к факторам, провоцирующим появление импотенции, специалист отнес постоянные стрессы, повышенный вес, злоупотребление алкоголем и курение, неблагоприятное воздействие окружающей среды, наличие хронических заболеваний и эндокринный фактор.

По словам врача, если проигнорировать проблемы с эрекцией и не пройти вовремя обследование, можно пропустить гораздо более серьезные проблемы со здоровьем.

«Уровень современной медицины позволяет справиться с этим недугом. Лечением эректильной дисфункции должен заниматься не только уролог, но и кардиолог, а все лекарственные препараты назначаются только врачом, ведь необходимо как можно быстрее воздействовать на основную причину заболевания и восстановить утраченную эректильную функцию», — подытожил Прохоренко.

В целях профилактики импотенции и нарушений работы сердца врач порекомендовал отказаться от вредных привычек, избегать стрессовых ситуаций, добавить в рацион пищу, богатую жирными кислотами и источниками омега-3 и незаменимыми аминокислотами, вести активный образ жизни и регулярно заниматься сексом.

Ранее нутрициолог Станислав Шереметьев назвал одну из самых распространенных причин мужского бесплодия и импотенции. По его словам, избыточный вес может стать причиной эректильной дисфункции.