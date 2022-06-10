В Херсонской области военных ВСУ обязали сдать оружие и встать на учет для безопасности

Военный комендант Херсонской области издал приказ, в соответствии с которым военным Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также членам территориальной обороны нужно прибыть в военную комендатуру региона, встать на учет, добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывные устройства. Об этом сообщает ТАСС.

Также указывается, что приказ издали в целях обеспечения общественной безопасности. В тексте говорится, что выполнивших данные требования не будут привлекать к уголовной ответственности, не считая случаев, «когда в их действиях содержатся признаки уголовно наказуемых деяний».

При этом лица, которые уклонились от исполнения приказа, подлежат задержанию. Кроме того, уточняется, что оружие, боеприпасы, взрывные устройства и взрывчатые вещества подлежат изъятию.

21 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. 24 февраля он объявил о начале на территории Украины специальной военной операции. За три месяца войска РФ заняли часть Запорожской области и Херсонскую область.