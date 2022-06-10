В Госдуме рассказали о работе США над военно-биологическим проектом на Украине

Вице-спикер Госдумы Яровая назвала оккупацией освоение Пентагоном Украины

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая заявила, что США планировали реализовать на Украине крупный военно-биологический проект. Об этом она рассказала ТАСС.

Пентагон разработал военно-биологическую разведывательную сеть и военно-биологические полигоны. Данные разработки проводились под грифом «секретно», уточнила вице-спикер Госдумы.

Освоение Пентагоном Украины является политической, экономической, военной и биологической оккупацией, последствия которой в настоящее время — предмет парламентского расследования, добавила Яровая.

Пентагон неоднократно говорил о мирном взаимодействии с биолабораториями на Украине. Однако, как отметила вице-спикер Госдумы, это только подтверждает планы Соединенных Штатов по реализации опасного военно-биологического проекта.

Ранее министерство обороны США признало, что в течение 20 лет сотрудничало с 46 украинскими биологическими структурами. При этом уточняется, что целью данной работы были не военные программы, а биологическая безопасность Украины и улучшение контроля за здоровьем людей.