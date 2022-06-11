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В Запорожской области объявили дополнительный выходной

Власти Запорожской области объявили в регионе дополнительный выходной по случаю Дня России

Фото: РИА Новости

В Запорожской области по случаю Дня России объявлен дополнительный выходной, заявил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, пишет РИА Новости.

По его словам, помимо 11 и 12 июня, выходным днем будет и понедельник, 13 июня. «Так как День России выпадает на воскресенье», — объяснил он. Рогов добавил, что в 2022 году празднование совпало с православным праздником Святой Троицы, который также традиционно считался выходным днем в регионе.

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В июне стало известно, что власти Запорожской области хотят, чтобы регион присоединился к России в качестве федерального округа. Референдумы о вхождении в состав Российской Федерации новых регионов могут состояться уже в этом году.

В мае Запорожская область перешла на московское время, ориентиров на летнее и зимнее время больше не будет.

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Марина Совина
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