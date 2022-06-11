Семья приговоренного к казни в ДНР британца понадеялась на его обмен

Семья британского наемника Пиннера, приговоренного к казни в ДНР, надеется на его обмен

Семья британского подданного Шона Пиннера, который был приговорен судом к смертной казни в Донецкой Народной Республике (ДНР), надеется на его освобождение в результате обмена. Об этом они заявили в субботу, 11 июня, передает ТАСС.

По словам родственников британского наемника, Пиннер на протяжении четырех лет был резидентом Украины и служил в 36-й бригаде морской пехоты, поэтому, согласно Женевской конвенции, на него должны распространяться все права военнопленного.

«Мы искренне надеемся, что все стороны будут в срочном порядке сотрудничать друг с другом, чтобы обеспечить безопасное освобождение или обмен Шона», — следует из обращения семьи британца.

Ранее с аналогичным заявлением выступили родственники Эйдена Аслина, который также был приговорен судом в ДНР к казни. Семья британца отрицает, что он был наемником и призывает относиться к нему как к военнопленному.

9 июня Верховный суд ДНР признал 48-летнего британца Шона Пиннера, его 28-летнего соотечественника Эйдена Аслина, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти и в совершении преступления группой лиц. Иностранцы были приговорены к смертной казне.

Глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что решение суда в отношении британцев, которые находились на службе в украинской армии, нелегитимное и фиктивное. «Решительно осуждаю приговор Эйдену Аслину и Шону Пиннеру... Они военнопленные», — заявила она.