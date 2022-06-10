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Семья британского наемника понадеялась на отмену смертного приговора

Семья осужденного в ДНР британца Аслина надеется, что ему отменят смертный приговор
Эйден Аслин

Эйден Аслин. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Семья осужденного Верховным судом Донецкой Народной Республики (ДНР) британского наемника Эйдена Аслина надеется, что британские власти сделают все, чтобы отменить смертный приговор. Об этом члены семьи рассказали телеканалу Sky News.

Семья Аслина отрицает тот факт, что он был наемником и призывает относиться к нему, как к военнопленному. Они также попросили украинское и британское правительства «сделать все, что в их силах, чтобы они (Аслин и Шон Пиннер) вернулись домой благополучно и в скором времени».

Ранее стало известно, что министр иностранных дел Великобритании Лих Трасс осудила смертный приговор Пиннеру и Аслину, назвав его нелегитимным и фиктивным. «Они военнопленные. Это фиктивное решение, не имеющее абсолютно никакой легитимности. Я мысленно с их семьями. Мы продолжаем делать все, что можем, для их поддержки», — заявила дипломат.

9 июня сообщалось, что Верховный суд ДНР приговорил Шона Пиннера, его 35-летнего соотечественника Эндрю Хилла, а также 21-летнего марокканца Саадуна Брагима к смертной казни. Их признали виновными в наемничестве, попытке насильственного захвата власти, а также совершении преступления группой лиц.

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Николай Чигасов
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