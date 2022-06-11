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В РВСН рассказали о защищенности российского «Сармата»

В РВСН заявили, что «Сармат» разгоняется в полтора раза быстрее, чем «Воевода»

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» разгоняется в полтора раза быстрее, чем ее предшественник «Воевода», заявил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России Сергей Каракаев. Его слова приводит «Интерфакс».

«Чем короче активный участок траектории и разведение боевых блоков с достижением необходимой скорости, — тем лучше защищенность данного ракетного комплекса. На сегодняшний день активный участок траектории нового ракетного комплекса в полтора раза ниже, чем был, допустим, у ракетного комплекса "Воевода"», — сказал военный.

По его словам, новая МБР создавалась для оснащения гиперзвуковыми боевыми блоками «Авангард», уточняет РИА Новости.

В свою очередь генеральный конструктор Государственного ракетного центра им. Виктора Макеева Владимир Дегтяр рассказал, что компоненты «Сармата» полностью импортозамещены. «Она полностью на базе российских материалов», — цитирует его ТАСС.

В июне Каракаев заявил о планах в текущем году повысить долю современного вооружения в РВСН до 86 процентов.

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Иван Потапов
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