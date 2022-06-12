В России исключили появление ядерного оружия у Украины

Сенатор Джабаров назвал невозможным передачу ядерного оружия Украине странами Запада

Несмотря на поставки различных видов вооружения, ведущие ядерные державы не допустят появления ядерного оружия у Украины. Это исключено договором о его нераспространении, рассказал в беседе с «Лентой.ру» первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Заявление депутата Европарламента и бывшего главы МИД Польши Радослава Сикорского о праве Запада передать Киеву ядерное оружие не имеет отношения к реальности, считает российский политик.

«Господин Сикорский уже не в первый раз делает заявления подобного рода, это похоже на заявление человека не вполне адекватного. Он не понимает, что такое ядерное оружие на Украине? Он, наверное, думает, что Польша будет сидеть в стороне Европарламента, если начнется ядерный конфликт. Я надеюсь, что его жена, как говорят, правильная русофобка, не так уж сильно на него влияет, потому что трудно объяснить, как такой в прошлом высокорангированный дипломат может допускать такие высказывания. Честно говоря, это граничит с каким-то расстройством ума, потому что такие заявления политик не имеет права делать», — сказал Владимир Джабаров

Ни один нормальный политик даже в страшном сне не допускает начала ядерной войны в Европе. На Украине не окажется ядерное оружие. Ведущие ядерные державы сами этого никогда не допустят Владимир Джабаров российский сенатор

Передача третьим странам ядерного оружия запрещена Договором о его нераспространении, напомнил сенатор.

«Есть договор о нераспространении ядерного оружия, который подписали все ведущие ядерные державы. Самые ответственные ядерные державы — это известная пятерка России, Франции, Великобритании, США и Китая. Но ни одна из этих стран на такой шаг не решится. А Польша, которая не обладает ядерным оружием, не понимает, что такое ядерная угроза. Это не обычная ракета и не обычная бомба. И если она не понимает, что, находясь в центре Европы, она может перестать существовать как держава. Это говорит о том, что не совсем адекватно реагирует человек, который делает такие заявления. Я не думаю, что он будет поддержан кем-то из ядерных держав», — заключил Владимир Джабаров.

Депутат Европарламента и бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский в эфире «Эспрессо ТВ» заявил, что западные страны могли бы передать Украине ядерное оружие для защиты своей независимости, поскольку Москва, по его словам, нарушила Будапештский меморандум.

Что такое Будапештский меморандум? После ликвидации СССР образовалось четыре независимых государства, на территории которых находилось ядерное оружие — Россия, Украина, Беларусь и Казахстан. В 1992 году в рамках подписания Лиссабонского протокола все ядерные боеприпасы с территории бывшего Советского союза были вывезены в Россию. Согласно документу, республики были обязаны присоединиться к Договору о нераспространении ядерного оружия. Украина согласилась на это с оговоркой, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. 5 декабря 1994 года лидерами Украины, России, Великобритании и США был подписан Будапештский меморандум, который гарантировал уважение независимости, суверенитета и существующих границ республики.

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, такой призыв ставит под удар польский народ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин счел, что слова Сикорского могут спровоцировать ядерный конфликт.