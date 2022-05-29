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Российский посол отверг планы Москвы по использованию ядерного оружия

Посол РФ в Британии Келин заявил, что Москва не станет применять ядерное оружие на Украине

Посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC оценил планы Москвы по использованию тактического ядерного оружия на территории Украины. Об этом сообщает ТАСС.

По словам дипломата, Россия не использует данный вид оружия в подобных конфликтах в соответствии с российской военной доктриной.

«Тактическое ядерное оружие в соответствии с российской военной доктриной не используется в таких конфликтах совсем. У нас есть строгий перечень условий применения тактического ядерного оружия. В основном речь идет [о ситуациях], когда под угрозой существование государства. С текущей операцией это не имеет ничего общего», — сказал Келин.

Ранее немецкое издание Telepolis предупредило о том, что, чем дольше длится конфликт на Украине, тем выше риск ядерного столкновения, а непрерывные поставки американских вооружений Киеву лишь затягивают его. Авторы отмечают, что американские концерны только и ждут, чтобы заработать на продаже оружия, при этом в западном медиапространстве практически нет голосов тех, кто выступает за поиски компромиссного и дипломатического решения.

Марина Совина
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