На Украине опровергли наличие в стране материалов для ядерного оружия

Киев опроверг наличие на Украине запасов плутония и обогащенного урана для ядерного оружия

На Украине нет запасов плутония и обогащенного урана, которые можно использовать в качестве материалов для ядерного оружия. Об этом в своем открытом обращении к Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) заявил руководитель госинспекции ядерного регулирования республики Олег Корнилов. Документ был опубликован в Telegram-канале Госатомурегулирования Украины.

В обращении Корнилов опроверг информацию о наличии на Запорожской атомной электростанции (АЭС), находящейся под контролем российских военных, а также в целом на территории страны плутония и обогащенного урана, пригодных для создания ядерной бомбы.

Он также напомнил, что Киев избавился от всего высокообогащенного урана после саммита по ядерной безопасности, который состоялся в Вашингтоне в 2010 году.

25 мая гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на Давосском экономическом форуме заявил, что на территории Запорожской АЭС находится около 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.

В ответ на это оператор АЭС Украины «Энергоатом» сообщил, что на АЭС не хранились и не хранятся ни плутоний, ни уран, которые можно было бы использовать в военных целях.