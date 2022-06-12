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Киссинджер заявил о необходимости для Запада учитывать интересы России

Экс-госсекретарь США Киссинджер: Западу следует учитывать интересы России
Генри Киссинджер

Генри Киссинджер. Фото: Jason Lee / Pool / Reuters

Западным странам следует учитывать российские интересы при обсуждении мирного урегулирования ситуации на Украине в целях предотвращения усиления китайского влияния на Москву. Об этом заявил бывший госсекретарь и экс-советник президента США по национальной безопасности Генри Киссинджер в интервью газете The Sunday Times.

«По ее завершении необходимо найти место для Украины, а также для России, если мы не хотим, чтобы Россия стала форпостом Китая в Европе», — приводит его цитату ТАСС.

Говоря о НАТО, экс-госсекретарь США выразил мнение, что важно сохранять альянс, который «отражает сотрудничество между Европой и Америкой». В то же время он подчеркнул необходимость признания «того факта, что большие события грядут» на Ближнем Востоке и в Азии.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции в Донбассе. После этого множество западных стран отреагировало на это жесткими санкциями против российских физических и юридических лиц. Кроме того, российский рынок покинули несколько десятков западных компаний.

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Марина Совина
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