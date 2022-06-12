Важность голоса Турции по новым членам НАТО оценили

Политолог Бышок назвал Турцию принципиально важной для НАТО страной

Голос Турции важен для НАТО, поэтому другие страны не будут давить на нее в вопросе принятия новых членов в состав альянса. При этом раскола из-за вступления Швеции и Финляндии в военный блок не случится, рассказал «Ленте.ру» исполнительный директор международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.

Влияние Турции

В НАТО все страны имеют одинаковое влияние при принятии решений, напомнил политолог. Однако, по его оценке, существует еще одна важная причина, почему члены Североатлантического альянса прислушаются к Анкаре.

«Содержательная сторона гораздо глобальнее, потому что Турция — это одна из самых сильных армий внутри НАТО. Турция — это одновременно черноморская и восточно-средиземноморская страна, Турция для НАТО принципиальна, турецким оговоркам придают в два раза больше значимости. Анкара достаточно прозрачно объяснила свои требования к Швеции и Финляндии. Прежде всего они касаются курдского вопроса, который для Турции принципиален, потому что касается ее внутренней безопасности. Для Швеции и Финляндии курдский вопрос связан с их позиционированием себя как либерально-демократических стран», — объяснил он.

Требования Анкары к Хельсинки и Стокгольму решить проблему курдов внутри стран нельзя назвать из ряда вон выходящими, считает специалист.

Турция имеет сейчас все возможности настоять на своем, потому что ее требования к Швеции и Финляндии вполне удовлетворимы. Это не требования отдать часть территории, сменить флаг и гимн или добавить турецкий язык в качестве государственного. Это внутринатовская история, которая не закончится разрывом Станислав Бышок кандидат политических наук

При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ограничится лишь заявлениями при попытке военного блока надавить на него. По словам Станислава Бышка, для Анкары тоже важно членство в НАТО из-за сложных отношений с соседними государствами.

Положение Швеции и Финляндии

В то же время нынешнее подвешенное состояние — не самый худший вариант для Швеции и Финляндии, считает политолог.

«Быстрого кавалерийского вступления Швеции и Финляндии в НАТО нет, но речь уже идет о предоставлении гарантий безопасности от других членов альянса. Сейчас мы находимся в ситуации, когда нет оснований рассчитывать, что на этом саммите (саммит НАТО в Мадриде 28-30 июня — прим. "Ленты.ру") они будут приняты. Но уже есть основания полагать, что альянс придет к ним по первому требованию, если им понадобится военная помощь. В этом принципиальное отличие от Украины, которой никто из стран-членов НАТО не давал гарантий прямой военной поддержки» — отметил он.

Швеция и Финляндия сейчас оказываются в более выгодном положении, чем если бы они были членами НАТО — сейчас они не обязаны участвовать в совместных с альянсом операциях, а страны блока будут обязаны помочь, если у них будут проблемы Станислав Бышок кандидат политических наук

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция пострадала от терроризма как ни одна страна, передает Anandolu. Поэтому если у Анкары есть опасения по поводу вступления Швеции и Финляндии, то их нужно обсуждать и решать.

При этом он добавил, что не считает июньский саммит для присоединения Хельсинки и Стокгольма к альянсу дедлайном.

Ранее Анкара выдвинула десять условий, при выполнении которых откажется от препятствий для вступления североевропейских стран в состав блока. Государствам предложено помочь Турции в борьбе с курдами.

Швеция и Стокгольм решили подать заявки на вступление в НАТО из-за начала специальной военной операции на Украине.