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Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС

Politico: ЕК хочет рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС

Фото: Pixabay

Еврокомиссия (ЕК) собирается порекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, еврокомиссары 13 июня начали обсуждения предоставления Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 17 июня им предстоит определиться с выбором, а 23-24 июня главы государств и правительств ЕС будут принимать окончательное решение о предоставлении статуса кандидата, учитывая полученную от ЕК рекомендацию.

Отмечается, что своими действиями ЕК хочет послать некий «сигнал» российскому президенту Владимиру Путину. Также газета напомнила о том, что как минимум три страны ЕС выступают против подобной рекомендации.

Ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут предрек Евросоюзу распад в том случае, если организация примет в свои ряды Украину, Грузию и Албанию. По его мнению, экономическая и судебная системы этих стран не готовы к вступлению в состав политического объединения.

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Марина Совина
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