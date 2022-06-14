Еврокомиссия порекомендует предоставить Украине статус кандидата в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) собирается порекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Европейский союз (ЕС), сообщает газета Politico со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, еврокомиссары 13 июня начали обсуждения предоставления Украине, Молдавии и Грузии статуса кандидата на вступление в Евросоюз. 17 июня им предстоит определиться с выбором, а 23-24 июня главы государств и правительств ЕС будут принимать окончательное решение о предоставлении статуса кандидата, учитывая полученную от ЕК рекомендацию.
Отмечается, что своими действиями ЕК хочет послать некий «сигнал» российскому президенту Владимиру Путину. Также газета напомнила о том, что как минимум три страны ЕС выступают против подобной рекомендации.
Ранее обозреватель Bloomberg Андреас Клут предрек Евросоюзу распад в том случае, если организация примет в свои ряды Украину, Грузию и Албанию. По его мнению, экономическая и судебная системы этих стран не готовы к вступлению в состав политического объединения.