Глава ВТБ Костин рассказал о конце эпохи глобализации и предрек «холодную войну 2.0»

Председатель правления банка ВТБ Андрей Костин в своей колонке для РБК рассказал, какие действия необходимо предпринять России на фоне масштабных санкций в свой адрес. По его словам, введенные ограничения сохранятся еще на весьма долгое время, поэтому банковскому сектору стоит продолжать девалютизацию балансов.

Глава ВТБ выразил мнение, что эпоха глобализации подошла к концу, а также предрек «холодную войну 2.0», в которой мировые державы в очередной раз жестко поделятся на «своих» и «чужих».

Допуск на мировой рынок (где действуют не наши правила) необходимо заслужить хорошим поведением, то есть «игрой по правилам», следует из недавнего заявления министра иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которое она сделала в лондонском Сити. Россия получила «красную карточку». Китай — пока «желтую» Андрей Костин председатель правления банка ВТБ

Костин подчеркнул, что с распадом СССР Россия вступила в игру под названием «глобализация», кардинально трансформируя свою экономику и стараясь интегрироваться в глобализирующийся по западной модели мир. Он отметил, что сначала страну ждали экономические успехи, однако кризис 2008 года продемонстрировал риски зависимости фондирования экономики от внешних рынков, а события 2014 года окончательно подтвердили, что при возникновении желания у западных стран Москву могут «легко отменить».

Глядя из дня сегодняшнего, очевидно, что интеграция нашей страны в глобальный рынок и политические структуры на условиях «вторичности» не могла быть устойчивой, потому что не предусматривала не только учета национальных интересов России в ключевых сферах, но даже равноправного и взаимоуважительного диалога Андрей Костин председатель правления банка ВТБ

Кто страдает от антироссийских санкций

Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил о намерении США и их союзников по G7 ужесточить санкции против России. По его словам, страны активно работают в этом направлении. Хоган уточнил, что для того, чтобы использование замороженных активов Центробанка России для помощи в восстановлении Украины стало возможным, необходимо устранить множество юридических препятствий.

По мнению агентства Reuters, призывы Италии и Венгрии к урегулированию на Украине должны привести к ослаблению антироссийских санкции ЕС. Издание объясняет смягчение позиции стран попыткой бороться с растущей инфляцией и высокими ценами на энергоносители.

От санкций в отношении Москвы устали сами американцы. Директор Института демократии Патрик Бэшем рассказал, что из-за внутренних проблем США поддержка жителями страны санкций заметно снизилась. По его мнению, американцы все также поддерживают Украину, однако на фоне рекордной инфляции и роста цен на топливо они неохотно поддерживают новые антироссийские меры.

Также агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что власти США начали тайно подначивать сельскохозяйственные и транспортные компании увеличивать закупки удобрений у России на фоне снижения их поставок из-за санкций.

ЕС и США ввели исключения в свои ограничения на ведение бизнеса с Россией, чтобы разрешить торговлю удобрениями, ключевым мировым поставщиком которых является Москва. Но многие грузоотправители, банки и страховщики воздерживаются от торговли из опасения, что они могут непреднамеренно нарушить правила Bloomberg

Попытки изолировать Россию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал попытку с помощью санкций вытолкнуть Россию из международной жизни бесперспективной и невозможной. Он подчеркнул, что Москва намерена сохранить различные форматы интеграции с дружественными странами, а также продолжить торговлю, инвестирование и производство.

Сенатор Алексей Пушков, в свою очередь, заявил, что западные страны боятся признать, что стремление изолировать Россию с помощью введенных против нее ограничений грозит их собственной экономике. По его словам, ограничения, которых Запад старается придерживаться, обходятся ему очень дорого. Несмотря на то, что государства это прекрасно понимают, они не могут так просто в этом сознаться, поэтому придумывают серые схемы в обход собственных санкций, заключил он.