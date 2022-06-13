США и G7 заявили о планах ужесточить санкции против России

Госдеп заявил о работе США и партнеров по G7 над ужесточением санкций против России

Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США и их союзники по G7 намерены ужесточить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.

Хоган сообщил о работе Вашингтона и его партнеров над ужесточением антироссийских ограничений.

«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — заявил представитель Госдепа на выступлении в одном из экспертных центров Вашингтона.

Хоган также ответил на вопрос, возможно ли использовать замороженные активы Центробанка России для помощи в восстановлении Украины. По его словам, для этого необходимо устранить множество юридических препятствий.

10 июня Минфин США призвал создать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции. С таким предложением выступила глава ведомства Джанет Йеллен.