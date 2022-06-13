США и G7 заявили о планах ужесточить санкции против России
Старший заместитель помощника госсекретаря по европейским и евразийским делам Дерек Хоган заявил, что США и их союзники по G7 намерены ужесточить санкции против России. Об этом сообщает РИА Новости.
Хоган сообщил о работе Вашингтона и его партнеров над ужесточением антироссийских ограничений.
«Мы очень активно работаем над тем, как нам усилить наш санкционный пакет. Мы делаем это в тесной координации со странами-членами G7», — заявил представитель Госдепа на выступлении в одном из экспертных центров Вашингтона.
Хоган также ответил на вопрос, возможно ли использовать замороженные активы Центробанка России для помощи в восстановлении Украины. По его словам, для этого необходимо устранить множество юридических препятствий.
10 июня Минфин США призвал создать коалицию стран, вводящих антироссийские санкции. С таким предложением выступила глава ведомства Джанет Йеллен.