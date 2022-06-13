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В США снизилась поддержка антироссийских санкций на фоне внутренних проблем

Аналитик Бэшем заявил о снижении поддержки санкций против РФ в США из-за проблем страны

Фото: Unsplash.com

В США поддержка санкций против России снизилась среди населения из-за внутренних проблем страны. Об этом заявил директор Института демократии Патрик Бэшем, передает РИА Новости.

По его словам, в преддверии промежуточных выборов в конгресс американцы с меньшим энтузиазмом поддерживают решения администрации президента Джо Байдена и полагают, что властям следует сосредоточиться на решении таких вопросов, как рекордная инфляция и рост цен на топливо.

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«На сегодняшний день американцы по-прежнему поддерживают Украину и критикуют Россию в данном конфликте, однако их поддержка конкретных антироссийских мер значительно снизилась», — указал аналитик.

Бэшем добавил, что в США общество разделилось по вопросу дальнейшего продолжения санкционной политики. Он также напомнил, что граждане неоднозначно отнеслись к выделенному Киеву пакету помощи в размере 40 миллиардов долларов на фоне усугубления экономической ситуации в стране.

Аналитик пояснил, что американцы опасаются перерастания ситуации в неконтролируемый кризис. Он отметил, что ситуация вокруг Украины и неспособность Вашингтона повлиять на нее провоцируют нервозность у населения, поскольку оно осознает размер издержек, которыми сопровождается вовлеченность Соединенных Штатов в происходящее. Директор института демократии заключил, что победу на выборах в 2024 году с большой вероятностью одержит тот кандидат, который будет выступать за снижение роли государства на мировой арене и сосредоточится на внутренней повестке.

Ранее итальянский обозреватель Андреа Мураторе в статье для портала Inside Over заявил, что в Европе началась паника из-за ответа России на санкции. В европейских странах возникла нехватка сырья и высокая инфляция, из-за которой антикризисные планы выглядят устаревшими. Кроме того, потребности европейцев в расходах становятся все более насущными, указал автор.

Синдром отмены: Россия


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Марина Совина
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